La notizia della sua scomparsa improvvisa ha sconvolto tutta la città. Perché Tonino Dessì - morto oggi all’età di 63 anni - lo conoscevano veramente tutti a Quartu, per la sua attività di medico di famiglia e di politico. Consigliere comunale dal 1993 al 2005 - era entrato per la prima volta nell’aula di via Porcu ad appena 24 anni - Dessì è stato anche presidente del Consiglio dal 2001 al 2003. Il suo nome era tra i papabili come candidato sindaco per il centrodestra, voluto dal suo partito - Fratelli d’Italia - che ha diretto negli ultimi anni a livello cittadino.

Uno dei primi a ricordarlo sui social è l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, compagno di partito: «Ci siamo visti qualche giorno fa e non sono mancate le solite battute, così come i consigli fraterni per l’attività quotidiana. Provo infinita tristezza: grazie per ogni parola, anche sopra le righe, che mi hai regalato. Ma, soprattutto, per l’amicizia incondizionata».

Dessì era apprezzato da tutti in città, come medico ma anche come politico. E non solo dai compagni di partito. «Sono molto addolorato, siamo stati consiglieri comunali da ragazzini», ricorda il sindaco Graziano Milia. «Pur con posizioni politiche diverse c’è sempre stata una grande lealtà e un grande affetto reciproco. La città perde un politico intelligente, una persona di estrema generosità», aggiunge Milia. «È stato il primo a lavorare nell’hub per i vaccini in città e non si risparmiava. Per me un grande amico, sono vicino alla famiglia e ai compagni di partito».

