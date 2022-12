I voli in più per le feste di Natale sono stati annunciati, ma non ci sono. Perché manca la richiesta delle compagnie (Ita e Volotea) all’Enac. Intanto, spostarsi da e per la Penisola è impossibile: posti (quasi) esauriti.

A fare chiarezza sui collegamenti in continuità da e per la Sardegna delle prossime settimane è una nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, che parla di «notizie di stampa sulla necessità di incrementare i voli nel periodo delle festività natalizie e di fine anno». L’ente fa sapere di avere già «contattato le compagnie aeree che operano sugli aeroporti sardi per avviare l’iter di autorizzazione». Ma «al momento è in attesa delle richieste, da parte degli stessi vettori, dei voli aggiuntivi da e per gli scali sardi, nonché del nullaosta da parte della Regione».

In teoria dovrebbe essere tutto pronto, ma pare che manchi qualche passaggio, nonostante comunicazioni ufficiali da parte di Ita e Volotea, trasferite anche all’assessorato regionale ai Trasporti.

«Una volta ricevuta la programmazione dei voli, l’autorizzazione potrà essere rilasciata dall’Enac in tempi rapidi», prosegue la nota, «dato che l’Ente ha già svolto la necessaria istruttoria per verificarne la compatibilità per le rotte onerate, con particolare riferimento alla disponibilità degli slot sugli aeroporti interessati».

Sulla carta sono previsti 26 collegamenti in più sotto le feste: la rotte che saranno, o dovrebbero essere, maggiormente rafforzate sono quelle tra Cagliari e Milano e Roma. Ma quattro collegamenti in più sono attesi anche su Olbia e, forse, Alghero.

(Unioneonline/E.Fr)

