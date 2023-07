Insulta e minaccia l’equipaggio dell’ambulanza Avis di Porto Torres, allertata a Platamona per un intervento di trattamento sanitario obbligatorio. L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 21.30, quando i volontari del 118, in servizio per un trasporto all’ospedale civile Santissima Annunnziata, giunti presso il lido Punta Bianca, sul litorale di Sassari, sono stati aggrediti verbalmente da un amico della paziente, un giovane 20enne che con toni minacciosi tentava di evitare il trasferimento della ragazza presso il pronto soccorso.

Gli operatori Avis, costretti a barricarsi all’interno dell’ambulanza, hanno allarmato le forze dell’ordine, e atteso che il giovane si fosse calmato prima di portare a termine l’intervento. Momenti di tensione e paura, tra insulti e intimidazioni che rischiavano di degenerare. Solo dopo alcuni minuti il 20enne si è dileguato utilizzando i mezzi pubblici, mentre la ragazza è rimasta sul posto. Quindi i soccorritori hanno potuto accompagnarla all’ospedale civile di Sassari.

Nel frattempo una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Porto Torres, intervenuta sul posto, ha preso in visione le immagini delle telecamere di videosorveglianza. «In considerazione dei rischi a cui siamo esposti, e tenendo conto che questo tipo di interventi sono in aumento, siamo costretti a dotarci di strumenti di tutela, – sottolinea Walter Chiarabaglio, presidente Avis Porto Torres – pertanto nei prossimi giorni farò installare telecamere di sicurezza all’interno delle ambulanze per garantire la salvaguardia degli operatori volontari».

