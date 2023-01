Nessuna improvvisazione. Né semplice spirito esibizionistico. Alessandra Curreli e Simona Lecca sono le due cagliaritane che nei giorni scorsi sono state riprese in un video mentre, coperte solo con striminziti shorts e reggiseno, affrontavano una camminata in mezzo alla neve del Monte Spada, a due gradi sotto zero.

Le immagini hanno destato critiche e curiosità. Che non scalfiscono la loro convinzione: «Il freddo fa bene. Permette al cervello di liberare sostanze che danno sensazioni simili a quelle che vive chi si droga. Ma senza la droga», spiega Lecca, 42 anni, dipendente di una società di ingegneria informatica. Ha adottato il metodo Wim Hof, dal nome dell’olandese che della convivenza col freddo ha fatto uno stile di vita. Lecca però avverte: niente improvvisazione. «Io pratico lo yoga. Sono istruttrice. Per affrontare il freddo e trarne benessere, oltre a essere convinti che faccia bene, è necessario eseguire esercizi di respirazione. Poi avvicinarcisi con docce fredde tutti i giorni». E seguire i consigli degli esperti. Altrimenti, come ha scritto qualcuno, «ci vuole poco a finire ricoverati in ospedale con una polmonite».

(Unioneonline/E.Fr.)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata