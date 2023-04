«Essere cristiani non può essere una colpa, non può portare a una sanzione, caro Feliziani. Lei deve essere sanzionato, lei deve smettere di abusare del suo potere. Se poi il ministro ritiene che la sua relazione sia giusta, Valditara oggi ha la mia relazione: questa signora è perfettamente in sé».

Ha raggiunto la maestra Marisa Francescangeli a Orosei, nel pomeriggio di oggi. Vittorio Sgarbi ha voluto incontrare l’insegnante della scuola primaria di San Vero Milis. Quella donna che di recente è stata sospesa per 20 giorni dall’insegnamento, per aver fatto realizzare ai suoi allievi un piccolo rosario a forma di braccialetto, per Natale, e aver recitato insieme ai bambini alcune preghiere prima della lezione.

Il sottosegretario ha creduto alle parole della donna e non alla relazione dell’Ufficio scolastico regionale capeggiato da Francesco Feliziani. Sgarbi conclude: «Questa donna non è una fanatica. Ha solo un suo metodo per rendere la religione vicina ai suoi allievi».

© Riproduzione riservata