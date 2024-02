Un percorso lungo venti chilometri, con aree di sosta e tanti cartelloni che illustreranno, oltre all'itinerario, anche il ciclo di produzione della vernaccia e i suoi aspetti identitari e socio culturali. Nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori finalizzati alla realizzazione di un percorso turistico-ambientale avente ad oggetto la valorizzazione di uno dei prodotti identitari maggiormente caratteristici del nostro territorio: la Vernaccia.

«Grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione nell’ambito della programmazione territoriale - spiega il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna - i comuni di Zeddiani, Nurachi e Tramatza, facenti parte dell’Unione dei comuni del Montiferru e Alto Campidano, hanno progettato la realizzazione di un itinerario che collega i territori dei tre centri e che comprende le zone urbane legate alla produzione, caratterizzate dalla presenza di suggestive ed importanti aziende vitivinicole, e le zone rurali che si sviluppano in prossimità di diversi vigneti».

Primi interventi (Foto concessa)

L’itinerario si snoderà lungo diversi sentieri, immersi nella natura, e nell’ambito di contesti significativi per la coltivazione, la produzione e la commercializzazione della Vernaccia. «Gli interventi avviati nel nostro territorio - va avanti Pinna - saranno utili per agevolare gli spostamenti e, allo stesso tempo, mettere in sicurezza, riqualificare e rendere fruibili alcune strade di penetrazione agraria, che in alcuni tratti si trovano in forte stato di degrado».

