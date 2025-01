L’ufficio Ascot della struttura per l’Integrazione ospedale-territorio della Asl 5 di Oristano ha comunicato alcune variazioni nei turni degli Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali (Ascot). Tra queste, anche il cambio del turno della struttura di Villaurbana per la prossima settimana.

Il turno dell’Ascot di via Ottorino Angius 5, previsto per giovedì 30, sarà posticipato al giorno successivo, venerdì 31, dalle 14.30 alle 19.30. L’ambulatorio è a disposizione dei cittadini di Siamanna, Siapiccia e Villaurbana.

Sono attualmente 33 gli Ascot attivi nella provincia di Oristano. I cittadini privi del medico di famiglia possono recarsi gratuitamente presso gli ambulatori straordinari, muniti di tessera sanitaria e della documentazione sanitaria relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche, per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

