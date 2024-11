Una collaborazione che punta alla promozione della cultura dell’artigianato e dell’agroalimentare. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Villaurbana, con l’attivazione ufficiale, dopo la delibera di Giunta, di una partnership con il Comune di Samugheo.

Un’iniziativa di carattere strategico, che punta alla promozione del territorio in generale, e dell’ambito della panificazione nello specifico, cercando di supportare le aziende impegnate nel settore. Infatti, così come Villaurbana è celebre per la sua “Sagra del Pane” anche Samugheo vanta una tradizione rinomata nella panificazione. Da queste basi la decisione si è deciso di attivare una collaborazione intercomunale, una sinergia che possa favorire una scambio culturale e sociale e integrare un importante valore economico per le comunità.

«Le nostre piccole comunità – commenta il sindaco di Villaurbana, Paolo Pireddu – hanno un enorme potenziale che però da sole non sono in grado di sfruttare. Per questo motivo, collaborare, creare reti con altre comunità che condividono con noi specificità e particolarità, può dare quella marcia in più che è necessaria affinché vengano raggiunti gli obiettivi di promozione, valorizzazione e crescita economica legata proprio al tessuto sociale ed economico. Samugheo vanta una grande tradizione artigiana e condivide con noi quella panificatoria; questo percorso ci porterà insieme a vincere sfide importanti e promuovere entrambi i territori e le produzioni degli stessi».

