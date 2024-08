Dopo il grande successo degli anni scorsi, a Villaurbana si ripete l’evento de “Giogusu de Bixinausu”.

Stasera, con inizio alle 21, nel campo sportivo comunale “Angelo Zucca” una serata all’insegna del divertimento e della socializzazione, nel quale sarà coinvolta l’intera comunità. La serata è organizzata dalla Consulta Giovani del paese, in collaborazione con i vicinati. I “Giogusu de Bixinausu” sono giochi che vengono svolti in un’unica giornata. Il titolo dell’evento richiama la divisione delle squadre, composte in base alla divisione geograficamente dei vicinati; ogni persona che si trova col proprio domicilio in un determinato punto, appartiene automaticamente alla squadra di quel vicinato.

Anche quest’anno saranno 6 i vicinati che parteciperanno ai giochi: “Bixinau de Trunconi”, “Bixinau de Cresia”, “Bixinau de Santu Cristusu”, “Bixinau de Pedru Proccu”, “Bixinau de Su Cungiau de is Parasa”, “Bixinau de Terra Majoris”. Il format della manifestazione ricalca quello di giochi senza frontiere. Al termine, dopo la mezzanotte, la serata proseguirà con il Dj Set di Claudio Emme.

