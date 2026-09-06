Dall’11 al 13 settembre appuntamento con la Giornata dello Sport 2026. La manifestazione, mette al centro sport, inclusione e disabilità. Il Comune concede il patrocinio e stanzia 3 mila e 500 euro per tre giorni dedicati allo sport, alla socialità e all’inclusione. È il progetto “Sport Senza Barriere – Edizione 2026”, approvato dalla giunta comunale di Milis con la delibera del 31 agosto (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Milis in collaborazione con Dinosardo.it e altre associazioni sportive locali, si svolgerà dall’11 al 13 settembre, con attività rivolte a bambini, giovani, adulti e famiglie. L’edizione di quest’anno avrà un’attenzione particolare al tema della disabilità e dell’inclusione, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento capace di superare barriere fisiche, culturali e sociali. Tra gli appuntamenti è previsto il convegno “Il rispetto scende in campo – Lo sport come elemento di coesione”, aperto alla cittadinanza.

L’amministrazione comunale conferma così la volontà di valorizzare lo sport come strumento di benessere, educazione, integrazione e partecipazione, coinvolgendo l’intera comunità di Milis.

C’è però una condizione fondamentale: la manifestazione potrà svolgersi nel complesso sportivo-ricreativo del parco giochi di via Roma solo dopo il collaudo e il rilascio delle certificazioni necessarie per i campi. La giunta ha infatti preso atto che, al momento dell’approvazione della delibera, il certificato di collaudo non era ancora stato acquisito. Gli organizzatori dovranno inoltre garantire tutte le misure di sicurezza e la sorveglianza delle aree.

(Unioneonline/En.Ne.)

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