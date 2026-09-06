Incidente stradale sulla provinciale 68, all’incrocio con la provinciale 57.

Una Fiat 500L che procedeva in direzione Marrubiu per cause in corso di accertamento ha impattato su una Dacia Stepway che arrivava da Oristano.

Gli occupanti delle auto sono usciti autonomamente e sono stati presi in cura dal personale sanitario.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Oristano che hanno messo in sicurezza macchine e strada, le ambulanze e le forze dell'ordine.

(Unioneonline)

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