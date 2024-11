L’associazione Tamburini e Trombettieri “Città di Oristano” compie 20 anni.

Un anniversario importante che l’associazione celebra con un evento speciale intitolato “Vent’anni insieme a passo di strada...”: l’appuntamento si terrà sabato 23 novembre alle 18 nella sala San Domenico, in via La Marmora ad Oristano. Grande orgoglio da parte del presidente Andrea Piras che sottolinea come “l’associazione sia in costante crescita e movimento”. In questi anni tanto lavoro è stato fatto e obiettivo dell’evento è condividere con la città i racconti legati alla Sartiglia, alle ricerche storiche fino alle esperienze di scambi culturali sia in Sardegna che in Europa. La serata sarà un’occasione per ripercorrere i venti anni di attività dell’associazione e per festeggiare insieme a tutti coloro che ne hanno fatto parte.

Il presidente Piras aprirà la serata, poi gli interventi fra cui quello del consulente storico dell'associazione Andrea Sanna, del delegato ecclesiastico del gremio dei Falegnami monsignor Antonino Zedda, del responsabile del gruppo folk Città di Oristano Paolo Vanacore. Importanti contributi anche dagli antropologi Marco Melis e Marcello Marras, che arricchiranno il programma con le loro riflessioni storiche e culturali. Parteciperanno infine il duo Fantafolk, composto da Vanni Masala e Andrea Pisu, insieme al gruppo folk Città di Oristano, con cui l’associazione collabora stabilmente da anni. La serata sarà moderata dal giornalista Mario Tasca.

