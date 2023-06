È ad un passo dalla soluzione l’annosa questione degli usi civici a Torregrande.

La commissione Urbanistica ha approvato la delibera che autorizza il trasferimento dei vincoli dall’area tra la Torre costiera e il porticciolo, alla pineta. «È un risultato importantissimo», commenta il presidente del parlamentino Fulvio Deriu.

La delibera sarà portata all’attenzione del Consiglio comunale nelle prossime sedute. Il provvedimento era atteso da decenni dai circa trecento proprietari di abitazioni o terreni (tra questi anche il Comune) che, essendo gravati da usi civici, non potevano essere né venduti, né ristrutturati.

Il via libera è arrivato all’unanimità con i voti di Fulvio Deriu (FdI), Paolo Angioi (Prospettiva Aristanis), Gianfranco Porcu (Partito sardo d’Azione) per la maggioranza; Umberto Marcoli (Oristano Più) e Maria Obinu (Partito Democratico) per la minoranza. Il passo successivo sarà la predisposizione della delibera di trasferimento degli usi civici presenti a Oristano e nelle frazioni.

