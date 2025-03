Il pomodoro per aiutare la ricerca contro il cancro. Anche quest’anno la Fondazione Veronesi, con i suoi volontari, scende in piazza per l’ottava edizione de “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente”.

L’iniziativa, nata per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici, farà tappa anche nell’Oristanese.

L’appuntamento è a Uras per domani sabato 29 e domenica 30 marzo in piazza Santa Maria Maddalena. I volontari, a fronte di una donazione minima di 12 euro, distribuiranno le confezioni di pelati, polpa e pomodorini.

È stato scelto il pomodoro perché ritenuto dagli esperti un ingrediente principale nella dieta mediterranea. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare la piattaforma di ricerca e cura Palm Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica.

© Riproduzione riservata