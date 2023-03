Donne in uniforme, impegnate quotidianamente a servizio della comunità. Sono le carabiniere e le poliziotte che oggi, in occasione della “Giornata internazionale della donna” hanno ricevuto una mimosa in segno di gratitudine da parte del comandante provinciale dei Carabinieri di Oristano, Erasmo Fontana e dal questore Giuseppe Giardina.

Nella caserma di via Loffredo, il comandante Fontana ha incontrato l’assessora regionale all’Industria Anita Pili, l’assessora comunale ai Servizi sociali Alessandra Porcu, la presidente della Fidapa Pupa Tarantini, l’operatrice del Centro antiviolenza “Donna Eleonora”, Gabriella Greco di Soroptimist e le carabiniere in servizio nei vari reparti. E ha sottolineato l’impegno costante e la professionalità delle donne dell’Arma e delle rappresentanti delle associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle donne.

L'8 marzo in Questura a Oristano

Il questore Giardina invece ha incontrato le poliziotte ringraziandole per il lavoro svolto e per l’importanza della presenza femminile nella Polizia di Stato.

