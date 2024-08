Il colore dell’acqua che, per descriverlo, non esistono aggettivi. Il quarzo della spiaggia. Il suono del mare. Il sole che sorge. Un tuffo e una breve nuotata, per poi abbandonarsi alle sensazioni.

Quando c’è tanta meraviglia non serve tanto per esaltarla, se si è professionisti dell’immagine. Lo è Andrea Marongiu, specializzato in riprese con drone, ad alta definizione. Quella che ci vuole per cogliere tutte le sfumature della bellezza di Is Arutas, nella penisola del Sinis.

Il videomaker ha realizzato un video di 61 secondi, all’alba. La bellezza davanti agli occhi è quasi commovente.

«Nessuna presenza di forma umana. Il sole sorge alle mie spalle l’acqua è calda e trasparente. Quale momento migliore per godersi questa meraviglia?», è il testo di accompagnamento, «mentre scrivo questo post sono già al lavoro davanti al computer. Quest’anno mi sono promesso che in qualche modo devo riuscire a godermi il mio mare e la mia terra,

mi accontento di poco».

