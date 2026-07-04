Un chilo di marjuana, cocaina e denaro in contanti: è il bilancio dell’ultima operazione portata a termine dai carabinieri di Macomer. Arrestato un 31enne a Suni.

Durante i servizi perlustrativi svolti nei giorni scorsi, i militari hanno notato degli strani movimenti da parte del giovane. In particolare l’attenzione si è concentrata su due immobili nella sua disponibilità.

I militari hanno quindi deciso di intervenire e perquisire le case. Al loro interno, in due punti distinti, hanno trovato circa un chilo di marijuana, della cocaina, un bilancino di precisione e una macchinetta per l’impacchettamento.

La perquisizione ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro anche circa 9 mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

(Unioneonline/A.D)

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