È partito il conto alla rovescia, a Ollastra, per l’edizione 2023 di “Ollastra in Mirto”. Domani l'atteso appuntamento, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. Grande protagonista il mirto, del quale la vicina collina di San Martino, al confine con Villanova Truschedu, è ricca. «Là cresce spontaneamente – commenta il presidente della Pro loco Giampiero Flore – sono circa 300 ettari di macchia mediterranea nel quale prevale proprio la presenza del mirto. Noi lo raccogliamo là, circa un quintale ogni anno».

I volontari dell’associazione selezionano e preparano così il mirto, che, in occasione dell’evento, viene offerto ai numerosi visitatori. «Nelle prime edizioni – prosegue Flore – siamo partiti con la sola degustazione del mirto. Con il passare degli anni abbiamo completato con un menù».

Come domani, quando, negli spazi allestiti dalla Pro loco, dalle 20.30, ci sarà una degustazione di malloreddus alla campidanese, maialetto arrosto, formaggio e pane locale e, infine, il liquore di mirto con i dolci aromatizzati. A seguire lo spettacolo Etno Folk “Durusia & Cumpanzos”. L’anno scorso “Ollastra in Mirto” ha registrato 500 presenze. «Puntiamo a quei numeri – conclude Flore – sperando magari di fare anche qualcosina di più».

