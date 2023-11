Chi abita da quelle parti ha in testa il rumore fortissimo del tetto che si stacca letteralmente da una palazzina per finire poi all’interno di un caseggiato disabitato, un tempo il cinema all’aperto. Il forte vento della scorsa notte a Cabras ha creato grossi danni e tanto spavento. I danni maggiori in via Pascoli dove, intorno alle 23,15, la copertura di un’abitazione, molto probabilmente a causa di una tromba d’aria, è stata letalmente sollevata. Nel tragitto, prima di cadere a terra, ha danneggiato diverse antenne posizionate sopra i tetti, tegole e cornicioni. Ma non solo: i calcinacci hanno danneggiato diverse auto parcheggiate in strada.

Una delle auto distrutte (Foto Sara Pinna)

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione locale e il sindaco Andrea Abis. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico. Chi risiede nella palazzina rimasta senza copertura, una famiglia di quattro persone, è stato subito trasferito in un’altra abitazione. Per tutta la giornata di oggi gli operai di un’azienda privata hanno lavorato per eliminare la copertura del tetto.

© Riproduzione riservata