Centodue anni di storia, ricordi e vita vissuta. È il traguardo straordinario tagliato da Raffaele Arca, l'ultracentenario di Tresnuraghes che ha spento 102 candeline circondato dall’affetto di familiari, parenti ed amici.

Accanto a lui la moglie, Gonaria Serra, compagna di una vita Insieme alla quale ha costruito una famiglia numerosa: cinque figli, e poi nipoti, pronipoti. Zio Raffaele oggi è anche trisnonno, patriarca di quattro generazioni che lo festeggiano con orgoglio.

L’Amministrazione Comunale, per bocca del sindaco Gianluigi Mastinu, ha voluto rendere omaggio a questo compleanno speciale:

«A zio Raffaele Arca giungano i più sinceri auguri dell’Amministrazione Comunale e della nostra comunità per questo straordinario traguardo. Con affetto e stima gli auguriamo di trascorrere una splendida giornata circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi cari. Felice compleanno!»

«Nei prossimi giorni -aggiunge il primo cittadino- andremo a trovarlo personalmente per portargli il saluto di tutta Tresnuraghes».

Tra lavoro, famiglia e comunità, i 102 anni di zio Raffaele sono il racconto vivo di un secolo di Planargia. Un esempio di longevità che parla di radici forti, di terra e di legami che resistono al tempo.

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