Era nell'aria da settimane, oggi è arrivata la conferma ufficiale: non partiranno il 1 ottobre, come era da tempo programmato, i lavori di riqualificazione al porto turistico di Torregrande.

Gianni Salis, presidente delle Marine Oristanesi, la società che gestisce l'infrastruttra, lo ha comunicato ai diportisti attraverso una nota.

«Su iniziativa del Comune - scrive - si è tenuto un incontro dal quale è emerso che i ritardi nella progettazione esecutiva non consentono l’avvio dei lavori per il prossimo 1 ottobre e, oltre alla data di inizio, non si conoscono al momento le scansioni temporali degli interventi e le aree da liberare. Non è stata segnalata l’esistenza di impedimenti alla regolare operatività del porto da ricondurre ai lavori nei prossimi tre mesi».

Quando ormai l’arrivo di mezzi e operai sembrava imminente, insomma, l’ennesimo intoppo che fa slittare ancora una volta l’attesa rinascita del porticciolo.

«La società - si legge ancora nella nota - a garanzia propria e dell’utenza, finalizzata anche ad assicurare l’operatività della struttura portuale, proporrà ai propri utenti titolari di contratto di ormeggio e rimessaggio all’aperto in scadenza il 30 settembre, l’eventuale stipula di un nuovo contratto limitatamente al periodo dal 1 ottobre fino al 31 dicembre 2024».

