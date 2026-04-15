Dai richiami informali agli atti ufficiali: il Comune di Oristano accelera sulla bonifica dell’area del tiro a volo di Torregrande e impone un intervento immediato al concessionario dell’impianto.

L’ordinanza arriva dopo mesi di segnalazioni e verifiche che hanno evidenziato una situazione di degrado ambientale diffuso: bossoli, residui di cartucce, borre in plastica e frammenti di piattelli sparsi nel terreno, oltre a sacchi contenenti materiale abbandonato. E dopo gli avvisi bonari e i solleciti rimasti senza risposta, l’amministrazione ha deciso di passare alla fase esecutiva. Il concessionario, individuato come soggetto obbligato, dovrà ora provvedere alla rimozione dei rifiuti, al loro corretto smaltimento tramite ditte autorizzate e alla completa bonifica dell’area. Secondo quanto emerge dagli atti, la vicenda si trascina da mesi, con segnalazioni arrivate anche da autorità ambientali e istituzioni . Nonostante le rassicurazioni iniziali, i termini concessi – fino a 60 giorni – sono scaduti senza che gli interventi venissero completati.

L’ordinanza fissa ora un termine di 30 giorni per chiudere le operazioni e prevede l’obbligo di certificare gli interventi effettuati. In caso di inadempienza, il Comune procederà in danno, con costi a carico del concessionario e possibili ulteriori conseguenze anche sul piano legale.

© Riproduzione riservata