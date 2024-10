Con lo slogan “Per un clima di pace”, si terrà domenica 6 ottobre la manifestazione “Puliamo il mondo” promossa dal circolo terralbese di Legambiente I “S’Arrulloni” e condivisa dall' assessorato all’ambiente guidato da Maura Mura.

L'appuntamento è alle 9.30 in Piazza Caduti sul Lavoro, dopodiché volontari e componenti delle associazioni locali e in particolare di quelle sportive, armati di guanti e arnesi per la raccolta dei rifiuti, si sposteranno nelle aree, soprattutto periferiche e di campagna, che sono state scelte per la pulizia.

È il terzo anno consecutivo che l’amministrazione comunale partecipa all’edizione italiana di Clean up the World, che Legambiente organizza dal 1993. Oltre alle tradizionali attività di pulizia, anche quest’anno i volontari di organizzeranno anche dei monitoraggi per stimare quantità e tipologia dei rifiuti raccolti all’interno di aree verdi grazie al prezioso coinvolgimento del volontariato attivo.

