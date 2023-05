L’amministrazione comunale di Terralba ha avviato le procedure tecniche per la realizzazione delle opere di recupero nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Con un avviso pubblico ha infatti deciso l’individuazione di operatori economici, da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori nell’importante luogo di culto cittadino.

Dal Comune precisano però che l’atto ha uno scopo esclusivamente esplorativo, essendo finalizzato all’avvio di una mera indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici in grado di eseguire i lavori in oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura.

Le opere riguardano la realizzazione di interventi di recupero, mentre l’importo dell’appalto è stimato in circa 117mila è finanziato con fondi regionali e con fondi del bilancio comunale. La candidatura dovrà essere presentata e inviata esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT entro le ore 10 del 24 maggio prossimo.

«Una volta definito l’iter di aggiudicazione dei lavori- afferma il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Grussu -contiamo di andare spediti per la realizzazione di opere importanti che riguardano uno dei siti religiosi a cui i terralbesi sono particolarmente affezionati».

