Fra amministrazione comunale e Pro loco si intensifica la collaborazione e il supporto progettuale, tecnico ed operativo per l'organizzazione di eventi e iniziative negli anni 2025, 2026 e 2027. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha approvato uno schema di convenzione per la disciplina del rapporto.

E’ stato anche deciso come si evince nell’atto dell’esecutivo di “stanziare per l’anno 2025, apposite risorse finanziarie, ai fini del rimborso dei costi sostenuti dando atto che lo stanziamento attuale ammonta a 6 mila euro, che verrà opportunamente incrementato nel corso dell’anno, nei limiti della capacità di spesa dell’Ente e in base ai costi effettivi sostenuti e anticipati dalla Pro loco. Per gli anni 2026 e 2027 si farà invece riferimento agli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci di competenza”.

Insomma, la Pro Loco diventa sempre più braccio operativo del Comune per manifestazioni atte a promuovere e salvaguardare il patrimonio e valori culturali, storici, artistici, folcloristici e ambientali della cittadina, così da incentivare l’affluenza turistica, promuovere e valorizzare i prodotti eno[gastronomici e agro-alimentari così da dare impulso alla economia locale.

