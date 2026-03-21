Un nuovo successo per la scuola di ballo Amèlie Danza di Terralba gestita dai maestri Fabio Obino ed Elena Melis: sono stati vinti due titoli europei e una medaglia di bronzo al The European Open 2026.

La gara si è svolta pochi giorni fa in Puglia, e ha ospitato 31 nazioni.

Tra i migliori risultati si sono distinti gli atleti Giulia Cinus e Gaia Careddu che si sono aggiudicate l’oro nella disciplina del solo Latin, rispettivamente in Under 16 e Over 16.

Nelle danze di coppia invece si sono distinti con la medaglia di bronzo Mattia Diana e Laila Deriu nella categoria Under 14. Semifinale per gli atleti Anna Pirastru, Eleonora Ortu e Martina Frau.



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