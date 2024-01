Un 33enne è finito in carcere per maltrattamenti nei confronti dei genitori ed estorsione. Il provvedimento è scattato al termine dell’ennesimo episodio, quando sono state allertate le forze dell’ordine che hanno fermato il giovane in stato di alterazione per abuso di alcol e droga. Secondo gli elementi acquisiti, per anni ha costretto i genitori a subire pesanti maltrattamenti con minacce di morte e violenze fisiche; pretendeva denaro per l’acquisto di droga.

Il gip del Tribunale di Oristano Salvatore Carboni ha convalidato l’arresto disponendo il carcere per il 33enne (difeso dall’avvocato Fabio Costa).

