Prestigioso riconoscimento per Valeria Pilloni, titolare della toelettatura “Le Mussole” di Terralba, che si è classificata terza nella categoria “Spaniel libera” alla XII edizione del Romeo Grooming, gara internazionale di toelettatura canina a scopo benefico tenutasi a Roma. L’evento, tra i più importanti del settore, premia ogni anno la creatività, la tecnica e il talento dei migliori toelettatori provenienti da tutto il mondo.

«Ho partecipato con un cocker americano e arrivare sul podio è stato favoloso- racconta Valeria- sentivo di rappresentare la Sardegna e volevo fare bella figura, anche se all’inizio le gambe tremavano. Dietro questo risultato ci sono sacrifici, paure, rinunce e tanta passione. Lo condivido con tutta la mia isola.»

Professionista dal 2015, Valeria Pilloni ha collezionato successi in numerose competizioni nazionali e internazionali. Tra i più recenti, le medaglie d’oro e d’argento al Master Show di Arezzo nel 2020 e il primo posto al Milangroom nel 2024. Il prossimo appuntamento sarà a Bari, il 17 e 18 gennaio, dove Valeria tornerà in gara con la stessa determinazione e orgoglio.

