Terralba, la toelettatrice Valeria Pilloni sul podio al Romeo Grooming di RomaSi è classificata terza nella categoria “Spaniel libera” alla XII edizione della gara internazionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prestigioso riconoscimento per Valeria Pilloni, titolare della toelettatura “Le Mussole” di Terralba, che si è classificata terza nella categoria “Spaniel libera” alla XII edizione del Romeo Grooming, gara internazionale di toelettatura canina a scopo benefico tenutasi a Roma. L’evento, tra i più importanti del settore, premia ogni anno la creatività, la tecnica e il talento dei migliori toelettatori provenienti da tutto il mondo.
«Ho partecipato con un cocker americano e arrivare sul podio è stato favoloso- racconta Valeria- sentivo di rappresentare la Sardegna e volevo fare bella figura, anche se all’inizio le gambe tremavano. Dietro questo risultato ci sono sacrifici, paure, rinunce e tanta passione. Lo condivido con tutta la mia isola.»
Professionista dal 2015, Valeria Pilloni ha collezionato successi in numerose competizioni nazionali e internazionali. Tra i più recenti, le medaglie d’oro e d’argento al Master Show di Arezzo nel 2020 e il primo posto al Milangroom nel 2024. Il prossimo appuntamento sarà a Bari, il 17 e 18 gennaio, dove Valeria tornerà in gara con la stessa determinazione e orgoglio.