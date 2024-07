La grande manifestazione dello scorso giugno non è servita, come non sono state rispettate nemmeno le promesse da parte della Regione. Ecco perché ora i pescatori hanno deciso di intervenire in maniera più forte. Come? Bloccando il ponte di Marceddì, struttura che collega l’Oristanese alla Costa verde.

Lo ha comunicato Antonio Loi, presidente del Consorzio Pesca di Marceddì, denunciando per l’ennesima volta i problemi presenti nel canale 17 mai risolti, tratto che collega gli stagni di Corru s’Ittiri e Corru Mannu al mare e ricoperto ormai da troppo tempo dalla sabbia trasportata dal mare. Il rischio è che l’intera laguna si trasformi in uno moria di pesci.

«Come si prevedeva, con questo surriscaldamento, la situazione è peggiorata», spiega Loi, «Chiedo a chi di dovere di intervenire immediatamente con una draga, il disastro ambientale è dietro l’angolo. Un patrimonio regionale distrutto per incapacità non dal pescatore, ma da chi ci ha rappresentato e di chi ci rappresenta. Il consorzio, non avendo ricevuto nessuna risposta, con grande rammarico, organizzerà una una grossa manifestazione bloccando il ponte di Marceddì».

Loi si scusa in anticipo con la popolazione per il disagio che si creerà: «Siamo convinti però i cittadini comprenderanno. La colpa è dell’incapacità politica, non nostra».

