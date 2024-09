A Tadasuni il campo di calcio a 11 è inutilizzato da tempo per la mancanza di una squadra e i numeri dei nuovi nati non fanno presagire una inversione di tendenza. Ecco allora che per il futuro della struttura sportiva l'amministrazione comunale sta pensando alla riqualificazione del terreno di gioco con la realizzazione di un campo di calcio a 7 e di due campi da Padel.

«Un obiettivo programmatico che ci eravamo dati a inizio mandato – spiega il sindaco Pierpaolo Pisu- in quanto siamo convinti che quella area, ripensata per un diverso utilizzo, possa diventare un punto di riferimento per società e sportivi non solo della zona, ma anche un importante strumento del tempo libero nei servizi da offrire a quanti utilizzeranno il territorio del lago in termini turistici».

«Puntiamo infatti molto sul contratto del Lago Omodeo – aggiunge Pisu- nel quale poniamo grande fiducia e la vicinanza all'invaso del nostro Comune, può essere un punto di vantaggio per quanti, trascorrendo le vacanze fra ambiente e natura, vorranno utilizzare gli impianti sportivi che vorremo creare».

Insomma, accoglienza, cibo, sfruttamento del lago, ma anche sport possono essere le carte vincenti per il Guilcier ed il Barigadu. «Ora cercheremo di capire a quale fonte di finanziamento potremo accedere - evidenzia il sindaco- per progettare prima e poi realizzare un’opera sulla quale puntiamo tantissimo».

