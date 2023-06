Incendio nella notte a Suni.

Intorno alla mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri della libertà per domare il rogo divampato ai danni di un’auto di proprietà di dell’avvocato Massimiliano Atzori.

Confermata la natura dolosa delle fiamme.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Bosa che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del fatto.

