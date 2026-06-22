Si è presentata all’esame di terza media indossando la maglietta celebrativa del gol di Leonardo Pavoletti durante Bari-Cagliari del 2023, la gara della risalita in Serie A decisa proprio dal bomber rossoblù al 94esimo. E soprattutto ha presentato alla commissione d’esame una tesina dedicata ai valori dello sport dove l’argomento principale è proprio Leonardo Pavoletti.

La storia arriva dall’Istituto comprensivo “Grazia Deledda” di Oristano. Protagonista Aurora, studentessa di 13 anni e tifosa del Cagliari. «La scelta non è stata dettata solo dal tifo – racconta la mamma Silvia Chelo -, ma soprattutto dall'ammirazione per l'uomo e per l'atleta. Ha voluto evidenziare come Pavoletti rappresenti un vero esempio di umiltà, leadership positiva e resilienza».

(Unioneonline/A.D)

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