Strade da sistemare ad Ardauli: approvato il progetto da 300mila euroI lavori interesseranno principalmente le vie Sassari, Savoia, Alagon, Monte Grappa ed Eleonora
Ad Ardauli la Giunta guidata dalla sindaca Tina Fadda, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade site nell'abitato, predisposto dall’ingegnere Sergio Barracciu.
Il progetto prevede una spesa complessiva di 300mila euro, di cui 211.745 euro per lavori, 2.988 euro per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e 85.265 euro per somme a disposizione della stazione appaltante.
Nell’estate del 2023 l’Amministrazione comunale aveva partecipato ad un apposito bando della Regione, manifestando in particolare l’esigenza di intervenire nelle vie Sassari, Savoia, Alagon, Monte Grappa e Eleonora. Ed Ardauli è risultato tra i centri finanziati, a luglio c’è stata la firma di convezione con la Regione. Ora si procede con l’iter per dar corso ai lavori.