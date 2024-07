Paese sporco, erba secca infestante che invade interi quartieri e aree pubbliche. Questo è il biglietto da visita del borgo che si vanta di essere autentico. L’estate è appena iniziata e con essa il pericolo di incendi, l’erba alta è ormai fieno, una miccia pericolosissima per eventuali inneschi di roghi. La tragedia di fuoco e fiamme di tre anni fa completamente dimenticata. I lavori di pulizia appaltati dall’amministrazione comunale di Diego Loi sono in notevole ritardo,

La denunzia arriva dall’opposizione “Futuro e Tradizione”, il capogruppo Giovanni Matta ha presentato un'interrogazione in consiglio: «Il degrado in cui versano diverse strade del centro abitato è totale, l’accumulo di erbacce secche impone l’adozione di misure straordinarie. Non è più tollerabile che diversi angoli del paese somiglino sempre più a prati di pascolo minando il decoro urbano. Anche la rimozione del fogliame nei diversi spazi verdi lascia molto a desiderare. Tante strade, poi, sono deteriorate, il fondo stradale è ceduto in più punti. È l’immagine di un paese in totale abbandono».

Anche San Leonardo non se la passa bene: «L’incuria la fa da padrona i pochi turisti che scelgono di frequentarlo trovano strade sporche e con vistose buche, lastre divelte, rifiuti sparsi qua e là e soprattutto gli zampilli senza acqua fanno di San Leonardo un villaggio abbandonato».

Matta chiede un intervento urgente per evitare situazioni potenziali di pericolo per l’intera comunità e ridare un doveroso decoro urbano.

