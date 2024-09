A Sorradile, dopo oltre due anni di chiusura, è imminente la riapertura del borgo sul lago: il bar, ristorante-pizzeria vista Omodeo, meta di turisti e visitatori.

È stato affidato in gestione alla stessa cooperativa che da giugno gestisce la comunità ospitale, Larotta Srls di Nuoro. Diciassette posti letto spalmati in sei appartamenti (cinque nell’ex municipio e uno fronte Palazzo comunale ) che negli anni il Comune ha provveduto a ristrutturare. Alloggi che già da giugno hanno ospitato diversi turisti che hanno scelto Sorradile come base per spostarsi per le vacanze.

Ora ripartirà un servizio in più non solo per il picco borgo, ma per l’intero territorio. Il sindaco Giampaolo Loi spiega infatti: «La chiusura del borgo sul lago per quasi due anni è stata una lacuna. Tante persone del territorio erano abituate a mangiare la pizza lì, era un servizio non solo per Sorradile ma per tutto il territorio. Un locale molto bello, con una logistica fronte lago impagabile».

E proprio sul lago l’Amministrazione Loi punta parecchio. Il sindaco prosegue: «Il lago ha grandi potenzialità. Il Comune, in collaborazione con il Circolo nautico, da 30 anni organizza le gare di canottaggio dove ha avuto modo di farsi le ossa anche il campione olimpico Stefano Oppo. Il mio desiderio è quello che si possa aprire anche una scuola di vela».

Intanto il piccolo centro continua ad accogliere visitatori. «C’è movimento, gli appartamenti della comunità ospitale sono belli e funzionali», conclude il sindaco.

© Riproduzione riservata