A Solarussa c’è una novità: apre un nuovo sportello Coldiretti di recapito sociale. Le porte dell’ufficio si apriranno il prossimo martedì 4 aprile. Rimarranno aperte ogni martedì dalle 10.30 alle 13. Il recapito sociale Coldiretti a Solarussa è la sala consiliare del Comune.

«La diffusione capillare nel territorio è una delle qualità che distingue Coldiretti – dichiara il direttore provinciale Emanuele Spanò – per questo motivo continuiamo a investire sui presidi territoriali per offrire un servizio sempre più puntuale ai cittadini e ai soci, per conoscere le loro necessità e lavorare prontamente per la loro assistenza».

«Il nuovo sportello di recapito sociale Epaca – prosegue il primo cittadino di Solarussa Mario Tendas - fornirà assistenza gratuita ai nostri concittadini, offrendo servizi in materia previdenziale, diritto di famiglia e prestazioni sociali legate al reddito, servizi sempre più importanti per la nostra società».

I servizi del patronato non saranno gli unici ad esser erogati, sarà possibile infatti anche avere assistenza fiscale e avvalersi della consulenza tecnica e aziendale da parte di tutta la struttura di Coldiretti Oristano.

