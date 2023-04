Dopo le tensioni e le preoccupazioni annunciate nei giorni scorsi dal sindaco arrivano buone notizie. A Solarussa sarà operativo già la prossima settimana il nuovo Ascot (Ambulatorio straordinario di comunità territoriale). Il servizio sarà attivo in via Garibaldi il mercoledì dalle 9 alle 14 e il venerdì dalle 14 alle 19. Questo fino all’assunzione dell’incarico da parte di un nuovo medico di medicina generale, la cui presa di servizio è prevista per maggio.

«Abbiamo attivato il nuovo Ascot per dare una risposta immediata ai circa 700 pazienti di Solarussa, Zerfaliu e Siamaggiore rimasti senza assistenza sanitaria di base a seguito della riduzione dei massimali a mille assistiti per i medici di famiglia che hanno avviato il corso di specializzazione in Medicina generale, secondo quanto previsto dalla normativa - ha spiegato il direttore generale della Asl di Oristano Angelo Serusi, che martedì ha incontrato i sindaci dei tre comuni interessati dal problema, quindi Mario Tendas, primo cittadino di Solarussa, quello di Zerfaliu, Pinuccio Chelo, e quello di Siamaggiore, Davide Dessì, per illustrare le iniziative intraprese – Si tratta di una soluzione provvisoria nell’attesa che entri in servizio a Solarussa un nuovo medico di medicina generale, che potrà assorbire tutti i pazienti rimasti privi di assistenza sanitaria di base».

Una risposta che arriva dopo la dura lettera firmata dai tre sindaci e inviata alla Asl pochi giorni fa per chiedere di trovare una soluzione immediata vista l’esasperazione dei cittadini. L’ambulatorio straordinario di comunità di Solarussa è il dodicesimo aperto in provincia di Oristano. Si tratta di un servizio rivolto esclusivamente ai cittadini privi di medico di famiglia.

