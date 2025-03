Conferme, nuovi ingressi e tanta voglia ancora di aiutare gli altri. A Solarussa l'Avis ha rinnovato il Consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2028. Giuseppe Stara è stato riconfermato presidente. È stato eletto dai soci che si sono riuniti pochi giorni fa in assemblea. Il nuovo direttivo è composto dal vice Antonio Madau, che è stato presidente per 19 anni, dal 2002 al 2021. Poi dalla tesoriera Anna Paola Foddi e dal segretario Giacomo Scintu.

Per quest'ultimo si tratta dell'inizio di una nuova avventura. Poi ancora i consiglieri Tonio Stara, Davide Trogu, Gaudenzio Chergia, Giancarlo Fois, Aldo Murgioni e Giacomo Contu.

A Solarussa l'Avis è presente da 35 anni. È una realtà attenta a promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema della solidarietà a favore della donazione del sangue.

«Nel 2024 i soci hanno effettuato 190 donazioni di sangue, 12 in più rispetto all'anno precedente - riferisce il presidente -. I soci donatori sono 108, 80 uomini e 28 donne. I giovani, tra 18 e 25 anni, sono soltanto 5 e nota dolente oltre il 70% dei donatori ha più di 46 anni. Per il futuro il nostro impegno è quello di incrementare il numero di donatori attivi, coinvolgendo soprattutto i più giovani, e di organizzare eventi che avvicinino la comunità alla cultura della donazione come il ritorno della classica ciclopedalata».

