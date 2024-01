Il Comune di Siris ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case. L’intervento in favore dei beneficiari è nella misura del 50% della spesa sostenuta e, comunque, per un importo massimo di 15mila euro.

La somma potrà essere ottenuta esclusivamente per abitazioni presenti all’interno del centro abitato del comune di Siris.

Circa 230mila euro a disposizione per l’assegnazione di contributi, tra annualità 2024 e 2025 ed economie degli anni 2022 e 2023.

Gli interessati dovranno far pervenire, entro le 12 del 30 giugno prossimo, le richieste di contributo, tramite PEC (protocollo@pec.comune-siris-or.it) o a mano all’Ufficio Protocollo. La documentazione, con i moduli da presentare, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente o nell’Ufficio Tecnico.

«Per un piccolo comune come il nostro – commenta il sindaco Emanuele Pilloni - i fondi a disposizione per l'acquisto o ristrutturazione prima casa sono importantissimi nell'ottica del contrasto allo spopolamento. Questo bonus servirà a incentivare le giovani coppie e non solo, a scegliere Siris come paese per far crescere la propria famiglia».

© Riproduzione riservata