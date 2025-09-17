Siris, approvato il progetto esecutivo per la sistemazione di piazza San VincenzoI lavori dovrebbero riguardare anche un’area comunale lungo la via Nazionale
Il Comune ha intenzione di partecipare al bando regionale per la “Riqualificazione dei Centri Urbani” per la sistemazione della piazza San Vincenzo.
Infatti, la Giunta comunale guidata da Emanuele Pilloni, nel corso della sua ultima riunione, ha approvato il progetto esecutivo per il restyling dell’area. Oltre a piazza San Vincenzo, gli interventi dovrebbero riguardare anche un’area comunale lungo la via Nazionale.
«Per quanto riguarda la piazza San Vincenzo – commenta il sindaco Emanuele Pilloni - andremo ad ampliare il palco esistente e a sistemare l'aria adiacente alla piazza, dove si svolge il falò in onore di San Vincenzo». Lavori che dovrebbero avere un importo complessivo di 149.500 euro. Alla Regione è stato un finanziamento da 115mila euro, mentre il cofinanziamento comunale ammonta a 34.500 euro.