30 gennaio 2026 alle 16:51
Sini, sabato 31 gennaio "Su Fogadoni Sinesu 2026"Se le previsioni meteo lo permetteranno, sarà una serata all’insegna della socialità e della condivisione
Sabato 31 gennaio, a Sini, appuntamento con “Su Fogadoni Sinesu 2026”, organizzato dalla Pro loco e dal Comune.
Se le previsioni meteo lo permetteranno, sarà una serata all’insegna della socialità e della condivisione, quella in programma dalle 17 nello spazio di piazza Eleonora d’Arborea.
Pomeriggio che prevede, in avvio, la benedizione e l’accensione del falò; la serata continuerà fino alla cena, durante la quale verranno serviti pane, salsiccia, ceci e vino.
