I giovani del paese si avvicinano alle istituzioni locali. Anche a Simaxis si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi. La baby sindaca è Sara Atzori. “Ringraziamo ancora una volta tutti i ragazzi per l’impegno e buona volontà, l’ Istituto Comprensivo di Simaxis Villaurbana e il dirigente scolastico Giuseppe Scarpa - si legge in un nota del Comune - l'assistente sociale Giannina Busia e la psicologa Giulia Carta ma anche gli educatori della Cooperativa Passaparola Paolo Salis, Francesca Pistis e Valeria Meli”. L'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto alla presenza del sindaco, quello vero, Giacomo Obinu. A Simaxis prima dell'insediamento i ragazzi hanno seguito un percorso ben preciso e mirato. Un team specializzato, una volta alla settimana, per diversi mesi, ha incontrato i ragazzi. Durante diverse attività laboratoriali previste dal progetto i giovani del paese hanno sviluppato capacità di progettazione e comunicative. L’obiettivo era quello di rafforzare la loro appartenenza ad un gruppo e alla comunità. Ma non solo. Con la stretta collaborazione dell’Istituto Comprensivo Simaxis- Villaurbana, i ragazzi in classe hanno seguito lezioni di educazione civica soffermandosi sull’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici. Poi c’è stata la creazione delle liste e dei programmi. Per finire con le elezioni dei componenti del Consiglio comunale e la proclamazione, pochi giorni fa.

