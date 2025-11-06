Partiranno nei prossimi mesi, a Simala, i lavori di riqualificazione del cimitero comunale. L’amministrazione comunale guidata da Gianmarco Atzei, infatti, ha ottenuto un finanziamento regionale di 200mila euro.

Con questa somma si procederà alla realizzazione di nuovi blocchi di loculi e al restauro e al ripristino di quelli esistenti, alla creazione di spazi per urne cinerarie e ossari, al rifacimento completo della pavimentazione, degli spazi verdi, delle nuove alberature e di una piccola piazza destinata alla meditazione.

Attorno ai nuovi blocchi di loculi, inoltre, si prevede la realizzazione di aree verdi e zone di servizio, con l’obiettivo di creare percorsi ordinati, spazi di sosta e momenti di raccoglimento. «Con questo finanziamento superiamo i 2milioni di euro di finanziamenti extra-comunali ottenuti nella prima metà della consiliatura – commenta Atzei - Siamo partiti in estate senza nessun livello progettuale riuscendo a chiudere 11 bandi e, ora che iniziamo a vedere i risultati di tutto il lavoro svolto questa estate. Doveroso è un ringraziamento a tutti gli uffici, al nostro Segretario, alla giunta e al consiglio comunale».

