Si sono conclusi, a Simala, i lavori di restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale di San Nicolò.

Tra gli interventi effettuati ci sono stati il ripristino del muro e del tetto della sacrestia, il posizionamento delle grondaie a protezione della chiesa dalla pioggia, la messa a norma dell’impianto elettrico e dell’illuminazione interna.

Nelle prossime settimane, inoltre, verrà ripristinato anche l’impianto di allarme.

Per il restauro sono stati stanziati circa 120mila euro, di cui 60mila di finanziamento regionale.

I lavori fanno seguito a quelli effettuati nei mesi scorsi all’illuminazione esterna. «Inoltre – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - è i corso la progettazione riguardante il restauro del cimitero. Un ringraziamento è doveroso agli uffici del comune, ai tecnici della diocesi, la cui collaborazione è stata preziosa per redigere il bando Regionale. Un sincero ringraziamento va anche ai parrocchiani, per questi mesi di disagi legati ai lavori in corso. Questa è la quarta opera pubblica conclusa, altre 5 sono attualmente in corso, altre ancora partiranno nei prossimi mesi».

