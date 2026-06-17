È stato pubblicato dal Comune di Simala un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse esplorativo e conoscitivo finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati alla concessione in uso del locale comunale presente nel parco “Sa Cruxi Manna”. L’immobile è destinato all’esercizio di attività di ristorazione, pizzeria e bar, comprensivo di un campo da calcio a 5. L’avviso ha carattere esplorativo e conoscitivo e non rappresenta una procedura di affidamento né proposta contrattuale. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite PEC al Comune o attraverso la consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

“Per noi sarebbe l’ennesimo servizio attivato in questi 3 anni di consiliatura – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - Dal bando alimentari all’apertura del servizio biblioteca, fino al bando “minimis” per tutte le attività commerciali di Simala, fino all’apertura del centro di aggregazione sociale, il corso di ginnastica dolce, e i tantissimi laboratori ed eventi culturali. Crediamo che la lotta allo spopolamento delle aree interne passa in primis per l’attivazione e il mantenimento dei servizi di prossimità”.

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