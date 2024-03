Con l’approvazione del bilancio per il 2024, il Comune di Simala ha ufficializzato il calendario delle attività sociali. Eventi ogni mese, dal mese di aprile a dicembre.

In primavera si apre con appuntamenti culturali, l’inaugurazione della lastra in onore dei caduti, l’attivazione del centro di aggregazione sociale, laboratori e gite.

Nel periodo estivo il soggiorno per gli anziani, le attività estive dedicate ai minori, ancora laboratori, oltre al festival “Simaland”. Con l’arrivo dell’autunno il corso di ginnastica dolce, una giornata culturale e letteraria e la manifestazione di punta della comunità simalese “Portali Aperti”. In chiusura d’anno, la “Festa dell’Anziano”, laboratori natalizi e attività ricreative e culturali.

«Confermiamo tutte le attività portate avanti nel 2023 – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - e riusciamo ad ampliare l’offerta. Aprirà il centro di aggregazione sociale. Una richiesta venuta in questi mesi direttamente dalla popolazione. Sarà un luogo in cui giovani e anziani potranno riunirsi, socializzare e svolgere diverse attività. Uno strumento fondamentale contro l’emarginazione e l’esclusione sociale. Questo è un programma aperto a proposte migliorative che potranno venire da amministratori, associazioni e privati cittadini. Siamo pronti infatti ad andare incontro a tali proposte investendo ulteriormente su un settore che consideriamo cruciale per un piccolo paese come il nostro. Ringrazio tutta l’amministrazione per il prezioso lavoro, gli uffici e l’associazione turistica proloco, che si conferma pilastro fondamentale per la comunità di Simala».

