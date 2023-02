Un mercantile battente bandiera di Panama è stato fermato nel porto di Oristano dalla Guardia costiera per motivi legati alla sicurezza della navigazione.

L’intervento si è svolto mercoledì da parte del team specializzato Port State Control che ha ispezionato la nave impegnata in operazioni commerciali al porto industriale.

Il fermo - il quarto nell’ultimo semestre nel porto di Oristano – è arrivato al termine delle attività legate alla costante verifica delle condizioni di sicurezza, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati nonché alla protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti.

L’ispezione ha riguardato diverse parti del mercantile: il ponte di comando, la sala macchine, il locale timoneria, gli spazi adibiti all’equipaggio nonché le verifiche sulle procedure da seguire in caso di incidenti di security a bordo. Complessivamente, sono state rilevate oltre 10 deficienze relative al mancato rispetto delle normative internazionali come, ad esempio, la Convenzione per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare (SOLAS) e la Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL).

Le irregolarità sono state risolte e l’unità è stata nuovamente ispezionata: ieri sera gli uomini della Guardia costiera hanno autorizzato la nave a ripartire.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata