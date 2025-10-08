Prenderà il via il prossimo 13 ottobre, a Siapiccia, il “Corso di Pittura”.

L’attività verrà seguita dalla pittrice Norma Trogu e si terrà nel Centro di Aggregazione Sociale comunale. Il corso è organizzato dall’associazione “Siapiccia Laboriosa”, con il patrocinio del Comune e il cofinanziamento del Plus di Oristano, attraverso il progetto “Anziani al Centro”.

Le attività sono rivolte ad un massimo di 20 partecipanti maggiorenni divisi in 2 turni. Avranno priorità alla partecipazione le persone con la residenza a Siapiccia, un’età maggiore di 65 anni, essere iscritto e frequentante l’associazione.

Le persone interessate dovranno presentare domanda di partecipazione entro il 10 ottobre, compilando il modulo predisposto dall’associazione e inviandolo all’indirizzo siapiccialaboriosa23@gmail.com, oppure consegnandolo a mano il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18 al Centro Socio Culturale di Siapiccia. Il corso si terrà ogni lunedì, dalle 16 alle 17.30 per il primo turno e dalle 18 alle 19.30 per il secondo turno, nel Centro di Aggregazione Sociale del Comune di Siapiccia.

