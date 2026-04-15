Nell’ambito delle azioni di sostegno alle fasce giovanili della popolazione, il Comune di Siapiccia propone “Siapiccia in Comune…Insieme per apprendere”. Un intervento che mira al supporto della fascia d’età dai 18 ai 35 anni, ancora non stabilmente inserita nel mondo del lavoro, affinché possa acquisire strumenti formativi e lavorativi per ampliare le proprie conoscenze, in particolare sul funzionamento degli Uffici Pubblici.

Al progetto potranno accedere i giovani tra i 18 e i 35 anni con diploma di Scuola Superiore. I beneficiari verranno inseriti per 15 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, presso gli uffici comunali con cui collaboreranno. Gli interessati potranno presentare la domanda entro il 24 aprile a mano, via e-mail (amministrativo@comune.siapiccia.or.it) o via PEC (comune.siapiccia.or@legalmail.it). “La finalità di questo progetto – commenta il sindaco Raimondo Deidda – è quello di formare ragazzi qualificati, anche con un titolo di studio, ma che non hanno esperienza sul campo, in particolare in ambito amministrativo. Ragazzi che hanno capacità e che ora avranno la possibilità di fare esperienza a 360 gradi, dando anche un contributo agli uffici comunali. Un’esperienza lavorativa e formativa”.

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