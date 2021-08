A Siamanna, nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, l’esecutivo guidato da Franco Vellio Melas ha deliberato il progetto definitivo ed esecutivo del secondo stralcio dei lavori di messa in sicurezza della Scuola Materna.

“I lavori da eseguire – commenta Melas, 64 anni – appartengono a una serie di interventi già iniziato in precedenza”. La somma a disposizione dell’amministrazione comunale è di circa 140mila euro, provenienti da fondi statali. Contributi destinati agli enti locali e che rientrano in un ampio programma statale che prevedeva la spesa per la messa in sicurezza del territorio, per l’efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente e per gli investimenti di messa in sicurezza delle strade.

“Il lotto – spiega il sindaco – prevede la cura e la manutenzione dell’edificio, la sostituzione degli infissi e dei pavimenti di alcune aule, la messa in sicurezza generale e il miglioramento dell’efficienza energetica. La volontà è quella di ottimizzare il rapporto tra immissione di energia e rendimento in termini di riduzione dei costi sui consumi”.

Gli interventi sull’istituto scolastico inizieranno nel corso dell’estate e proseguiranno, presumibilmente, per tutto l’autunno.

© Riproduzione riservata